LPI-J: Neues aus Weimar

Ohne auf den Verkehr zu achten überquerte am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, eine 35-jährige Frau in der Schützengasse die Fahrbahn. Zur gleichen Zeit fuhr eine 53-jährige Radfahrerin von der Steubenstraße in Richtung Hummelstraße. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und der Radfahrerin, wobei beide stürzten und sich Verletzungen zuzogen. Beide Beteiligte wurden zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Weimar eingeliefert.

Glück hatte am Dienstagmittag ein 22-jähriger Fahrer einer Kawasaki. Er war auf der Landstraße von Magdala in Richtung Großschwabhausen unterwegs. Am Ortsausgang Magdala, in einer Rechtskurve, brach die Kawasaki aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links aus und streifte einen Pkw Citroen im Gegenverkehr. Glücklicherweise blieben der Motorradfahrer und die 48-jährige Pkw-Fahrerin unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch unfallbedingter Sachschaden.

Durch die Rettungsleitstelle Weimarer Land wurde am Dienstagnachmittag ein Brand in einer Firma für Präzisionsdrehen in Großobringen gemeldet. Vor Ort wurde bekannt, dass eine Drehmaschine wegen eines technischen Defektes Feuer gefangen hatte. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert wurde. An der Maschine entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Durch eine Polizeistreife wurde in der Nacht zum Mittwoch ein 55-jähriger Motorradfahrer (MZ) in Großobringen kontrolliert. Dabei wurde auch Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige aufgenommen.

