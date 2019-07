Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alte Couch angezündet

Jena (ots)

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 23.00 Uhr in Drackendorf eine herrenlose Couch angezündet, die dort am Radweg abgestellt war. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte. Zeugen beobachteten circa 7-8 Personen, die in Richtung Goethe-Park wegliefen.

Polizeibeamte könnten vier Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren in der Nähe ausfindig machen, die offenbar zu der Gruppe Jugendlicher gehörten. Ihre Personalien wurden festgestellt.

