Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 23.07.2019

Apolda (ots)

Gegen 11:00 Uhr, am 22.07.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Golf mit ihrem Fahrzeug in Apolda den Kirschberg, in Richtung Zeppelinstraße. Da sie, nach eigenen Angaben, nießen musste, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie gegen mehrere Poller, welche dabei beschädigt wurden. Der Golf musste auf Grund der Unfallschäden abgeschleppt werden. Personen wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Im Schutzbereich der PI Apolda ereignete sich am Montag und am Dienstag je ein Wildunfall. So querte ein Hase die Landstraße zwischen Kleinromstedt und Apolda und ein Wildschwein zwischen Auerstedt und Reisdorf. In beiden Fällen überlebten die Tiere den Zusammenstoß und liefen davon. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 1.500 EUR.

