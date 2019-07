Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Pressebericht der PI Weimar vom 22.07.2019

ELS 19289340 - Aufgefahren

Zwei Mopeds der Marke Aprilia fuhren am Sonntagvormittag von Großobringen in Richtung Weimar. An der Einmündung zur Liselotte Herrmann Straße hielt ein 49-jähriger Fahrer an der Ampel bei rot an. Der nachfolgende 46-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Beide Fahrer stürzten und wurden schwer verletzt. Der Ältere wurde zur weiteren Behandlung nach Jena in die Klinik eingeliefert. Der 46-Jährige wurde in die Klinik nach Weimar gebracht und dort stationär aufgenommen. An beiden Mopeds entstand Sachschaden.

ELS 19289428 - Wildunfall

Eine 45-jährige Frau fuhr mit ihren Pkw Hyundai am Sonntag, gegen 11:25 Uhr, auf der Bundesstraße 87 von Bad Berka nach München. Plötzlich wechselte von links ein Wildschwein die Fahrbahn. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Schwarzwild, welches vor Ort verendete. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

ELS 19290151 - Diebstahl

Am Sonntagabend, gegen 22:30 Uhr, wurden in der Gutenbergstraße drei Personen (23,24 und 32) festgestellt, welche mit mehreren Beutel von Altkleider unterwegs waren. Diese hatten sie zuvor aus einem Container entwendet. Die Bekleidung wurde in den Altkleidercontainer zurückgebracht. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurden die drei Personen wieder entlassen.

