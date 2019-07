LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 22.07.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Zwischen dem 09. und 21.07.2019 entfernten unbekannte Täter die Türbolzen aus einem Torflügel einer Garage im Grönländer Garagen-komplex von Apolda, entnahmen das Tor und gelangten so in das Innere. Anschließend wurde die Batterie aus dem in der Garage befindlichen Pkw ausgebaut und entwendet, Gesamtschaden 200 EUR.

Zwischen 14:30 und 18:00, am 21.07.2019 parkte der Besitzer eines schwarzen Pkw Golf diesen auf dem Parkplatz im Bad Sulzaer Thälmannring ab. In dieser Zeit kollidierte ein anderer Fahrzeugführer mit der vorderen Stoßstange des Golfs und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen, Sachschaden 2.000 EUR.

Kurz vor 05:00 Uhr, am 21.07.2019 befuhr der Fahrer eines Renault die Landstraße von Apolda nach Kleinromstedt. Plötzlich querte ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Fahrzeugfront des Renaults kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh lief auf dem angrenzenden Feld davon.

