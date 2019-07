Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Polizei Jena vom 19.07. bis 21.07.2019

Jena (ots)

Kollision mit einem Bus

Am Freitagmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Jena und Ilmnitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einen PKW und einem Bus. In einer Rechtskurve versuchte die PKW-Fahrerin auf regennasser Fahrbahn zu bremsen und rutschte in einen entgegenkommenden Bus. Hierbei wurde der Busfahrer leicht an der Hand verletzt. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 76.000 Euro geschätzt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt

Am Freitagabend wurde bei einer Personenkontrolle in Lobeda-Ost ein Gegenstand zur Betäubungsmittelverarbeitung mit Anhaftungen von Marihuana aufgefunden. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes gefertigt.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

In den frühen Morgenstunden des Samstags stürzte ein Radfahrer in der Schlossgasse und verletzte sich dabei leicht. Da ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, wurde durch die Polizei eine Blutentnahme angeordnet. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter den Einfluss von berauschenden Mitteln gefertigt.

Sachbeschädigung an Toilettenanlage

In der Nacht von Freitag und Samstag wurde durch ein oder mehrere unbekannte Täter goldene Sprayfarbe im Eingangsbereich der Toilettenanlage im Paradies Jena angebracht. Zudem besprühte der oder die Täter den Münzautomat der Toilettenanlage. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen stoppte die Polizei im Straße Fürstengraben ein Fahrzeug um dieses einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Da bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Durch die Polizei wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizeibeamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher. Es wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

