Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom 19.07.19, 06:00 Uhr bis 21.07.19, 12:40 Uhr

Apolda (ots)

Unfallgeschehen

Am Freitag, 20.07.19, ereignete sich 10:55 Uhr in Kleinromstedt ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer. Der Radfahrer befuhr die Ortsverbindungsstraße in Richtung Hermstedt. Am rechten Fahrbahnrand hielt ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Opel. Als der Radfahrer, vom Autofahrer unbemerkt, auf gleicher Höhe war, fuhr der Autofahrer an und es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer stürzte und leichte Prellungen sowie Schürfwunden davontrug. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 800 EUR.

Am Samstag, 20.07.19, kam es 18:30 Uhr in der Dornburger Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Renault auf das vor ihm befindliche, abbremsende Motorrad auffuhr. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,32 Promille beim Autofahrer fest. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Kriminalitätsgeschehen

Am Freitag, 19.07.19, wurde am frühen Nachmittag Cannabis-Geruch im Apoldaer Ortsteil Zottelstedt festgestellt. Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Apolda konnten daraufhin das dazugehörige Grundstück ausfindig machen und im Rahmen der sich anschließenden mehrstündigen Durchsuchung von Haus und Garten angebaute Cannabispflanzen im mittleren zweistelligen Bereich sowie mehrere Gramm an getrockneten Pflanzenteilen auffinden und beschlagnahmen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell