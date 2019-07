Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 21.07.2019

Fahrzeugdiebstahl

Während ihres Urlaubsaufenthaltes stellte eine 41-Jährige ihren Firmenwagen entlang der Straße Brühl in der Weimarer Innenstadt ab. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte den schwarzen VW Multivan samt darin befindlicher persönlicher Gegenstände der Frau. So befanden sich unter anderem auch ein hochwertiger Fotoapparat sowie Kindersachen im Fahrzeug. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beläuft sich auf circa 20.000 EUR. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeistation Weimar aufgenommen. Bei Hinweisen zu dem/den Täter/n melden sie sich bitte telefonisch bei der Kriminalpolizeistation Weimar unter 03643/ 882-0.

Doppelter Einbruch in Blankenhain

Gleich zweimal schlugen Unbekannte am selben Objekt in Blankenhain zu. Bereits am Freitagmorgen wurde durch die Polizeiinspektion Weimar ein Einbruch in zwei Gebäude der Stadtwerke Jena aufgenommen. Hierbei brachen die Täter die Holztür eines Hauses auf, scheiterten jedoch an der Metalltür des anderen Hauses. Entwendet wurde nichts, jedoch verursachten der/die Täter einen Sachschaden von 1000 EUR. Da die Täter scheinbar mit ihrem Scheitern an der Metalltür nicht einverstanden waren, begaben sie sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag erneut auf das Gelände. Auf der Rückseite des zweiten Gebäudes gelang es ihnen schließlich eine andere Tür aufzuhebeln. Anschließend verließen der oder die unbekannten Täter das Gebäude ohne etwas zu entwenden. Es entstand erneut Sachschaden. Es wurde zweimal eine Anzeige wegen versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen.

Graffiti

Verschiedene Unbekannte brachten seit Mittwoch, dem 17.07.2019, mehrere Graffiti in der Stadt Weimar sowie der Ortschaft Großschwabhausen an. Der/die Täter sprühten großflächig in verschiedenen Farben diverese Buchstaben- und Zahlenkombinationen an die öffentlichen Toiletten am Busbahnhof sowie am Hauptfriedhof. Weiterhin wurde das Fenster des Toilettenhäuschens am Busbahnhof mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Durch die Taten entstand über 2000 EUR Sachschaden.

Weiterhin beschmierten unbekannte Täter Freitagnacht nahe der Erfurter Straße die Grundstücksmauer eines Einfamilienhauses mit zusammenhangslosen Wörtern. Für die Entfernung dieser Graffiti wird der Eigentümer bis zu 1000 EUR aufwenden müssen.

Dem nicht genug begaben sich von Freitag auf Samstag Unbekannte auf das Schulgelände in Großschwabhausen. Dort sprühten sie mehrere Graffiti, mit zum Teil polizeifeindlichen Aussagen, an das Schulgebäude sowie die Turnhalle. Die vor der Schule befindliche Bushaltestelle wurden ebenfalls beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1500 EUR.

In allen Fällen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung oder gemeinschädlicher Sachbeschädigung erstattet. Weiterhin machten sich die Täter beim Betreten des Schulgeländes wegen Hausfriedensbruch strafbar.

Unfall mit Pferdekutsche

Am frühen Samstagabend kam es in Weimar zu einem Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche. Ein 80-jähriger Kölledaer befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Jenaer Straße. Aus Unachtsamkeit fuhr dieser mit seinem VW auf die vor ihm fahrende Kutsche auf. Durch den Auffahrunfall wurde die Kutscherin leicht verletzt. Die Pferde kamen mit einem Schreck davon, sodass lediglich Sachschaden an beiden Fortbewegungsmitteln entstand.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag gegen 22:00 Uhr machte sich ein 35-Jähriger wegen einer Gefälligkeit für seine Frau in Daasdorf am Berge strafbar. Der Mann parkte für sie den Pkw aus, wobei er rückwärts gegen einen geparkten Pkw stieß und Sachschaden verursachte. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest erbrachte der 35-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille. In der Folge wurde der Mann zur Blutentnahme gebeten und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Nachmittag des 20.07.2019 wurde ein Pkw Renault in der Ortslage Blankenhain einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogentest ergab, dass der 39-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Marihuanna stand. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidirkeitenanzeige erstattet.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Mit der erst kürzlich in Kraft getretenen Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung sollte die Nutzung von sogenannten "E-Scootern" im öffentlichen Verkehrsraum legalisiert werden. Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne dieser Verordnung sind betriebserlaubnispflichtige, zulassungsfreie, fahrerlaubnisfreie aber haftpflichtversicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, sofern ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h nicht übersteigt und der Fahrzeugführer mindestens 14 Jahre alt ist.

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet von Weimar gleich zwei Verstöße gegen die Versicherungspflicht festgestellt. Freitagnachmittag befuhr ein 25-Jähriger die Steubenstraße mit einem elektrisch betriebenen und bis zu 25 km/h schnellen Roller, ohne die dafür erforderliche Haftpflichtversicherung dafür zu besitzen. Da der Mann ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde gegen ihn Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Einen ebenso schnellen Roller führte am späten Samstagabend ein 22-Jähriger im Bereich der Rießnerstraße. Dieser war zumindest im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, wodurch er sich lediglich wegen des fehlenden Versicherungsschutzes verantworten muss.

Bei Hinweisen zu den Taten und/oder den Tätern wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter 882-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Stefan Dietzel Polizeikommissar

