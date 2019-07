Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkholeinfluss

Heideland / Königshofen (ots)

Am Sonntag meldete gegen 01:20 Uhr der Fahrer eines PKW Skoda Octavia, dass er einen Wildunfall hatte. Ein Reh war plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen, als er von Königshofen in Richtung Buchheim unterwegs war. Er konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Mann unter Alkholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet worden ist.

