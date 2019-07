Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall zwischen Radfahrern mit einer verletzten Person

Neuengönna ( Porstendorf ) (ots)

Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, befuhren zwei Radfahrer hintereinander die B 88 aus Richtung Porstendorf kommend in Richtung Dorndorf-Steudnitz. Als der zweite Radfahrer so dicht auf den vor ihm fahrenden Radfahrer auffuhr, dass er dessen Hinterrad berührte, kamen beide Radfahrer zu Fall. Der 49-jährige Verursacher trug keinen Fahrradhelm, er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Der vor ihm gefahrene 31-jährige Mann, hatte einen Fahrradhelm getragen und blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell