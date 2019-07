Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in eine Lagerhalle

Hermsdorf (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in eine Lagerhalle in Hermsdorf, Am Bahnhof, ein. Die Täter entwendeten dabei mehrere hochwertige AKKU-Geräte, wie z.B. Laubsauger und Sägen, sowie verschiedenes Werkzeug. Der Gesamtwert des Beutegutes wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

