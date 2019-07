Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb + Haftbefehl - 36-Jähriger noch am Abend in JVA gebracht

Jena (ots)

Ein Handy im Wert von 170 Euro hatte ein Ladendieb gestern Nachmittag in einem Geschäft in Jena-Lobeda entwendet. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passieren wollte, wurde er angesprochen. Es stellte sich heraus, dass der Mann in seinem Rucksack einen Bolzenschneider und anderes Diebstahlswerkzeug bei sich trug. Gegen den 36-Jährigen lag zudem bereits ein Haftbefehl wegen Drogendelikten vor. Er wurde festgenommen und noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

