Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberische Erpressung - Haftbefehl gegen zwei Tatverdächtige

Jena (ots)

Zwei Tatverdächtige nahm die Kriminalpolizei nach einer räuberischen Erpressung fest. Drei junge Männer und eine Frau lockten einen Jugendlichen am Dienstagabend in eine Wohnung in Jena-Lobeda. Zwei der anwesenden Männer bedrohten ihn mit einem Messer und forderten Bargeld. Die Kriminalpolizei Jena nahm die Ermittlungen auf und fand heraus, dass es sich bei den beiden Tatverdächgigen um zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren handelte. Sie wurden am Mittwoch festgenommen und am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Haftbefehle erließ. Beide wurden noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell