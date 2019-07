Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pferd verletzt - Kripo Jena sucht Zeugen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Um Zeugenhinweise bittet die Kriminalpolizei Jena nach einem Vorfall in der Nacht zum Dienstag in Silberthal im Saale-Holzland-Kreis. Ein unbekannter Täter hatte sich Zutritt zur Pferdekoppel bei dem dortigen Gasthof verschafft und griff eines der drei Pferde mit einem scharfen Gegenstand an. Der Wallach trug Verletzungen in Form von zwei etwa 20 bis 25cm langen Schnitten am Hinterleib davon. Der oder die Angreifer flüchteten anschließend. Die drei Pferde brachen aus der Koppel aus und liefen zur Wohnanschrift ihres Besitzers. Die Jenaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer hat in der Nacht zum Dienstag in Silberthal verdächtiges wahrgenommen? Vielleicht fuhr der Täter mit einem Auto zur Koppel und konnte von Anwohnern gesehen werden? Wer etwas zur Aufklärung der Straftat beitragen kann, wird gebeten, bei der Polizeiinspektion Saale-Holzlandkreis unter Tel. 036428-640 anzurufen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

