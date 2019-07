Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 19.07.2019

Weimar (ots)

Zeugen gesucht

Seiner Reaktionsgeschwindigkeit verdankt ein Fußgänger in Weimar Nord seine Gesundheit. Als der 40-jährige Mann am Dienstagmorgen gegen 7:00 Uhr die Marcel-Paul-Straße auf Höhe des Rewe-Marktes an der dortigen Fußgängerampel überqueren wollte, musste dieser zur Seite springen, um nicht mit einem Auto zu kollidieren. 2 Autos standen bereits an der roten Ampel Richtung stadteinwärts, als ein drittes an beiden vorbei fuhr und das Rotlicht ignorierte. Seiner Aufmerksamkeit sei Dank, wurde der Mann nicht verletzt. Der Fahrzeugführer hielt auch nach dem Vorfall nicht an und setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die Polizei bittet nunmehr Passanten, die die Szenerie beobachtet haben sich zu melden. Vor allem die Fahrzeugführer der beiden bereits an der Ampel wartenden Pkw werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 882-0 zu melden.

Verkehrssicherheitsarbeit mal anders

Wie man Kindern das korrekte Überqueren der Fahrbahn beibringt, ist vielen bekannt. Dieser Nachwuchs allerdings versuchte es ohne Rücksicht auf Verluste. Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz gab es Donnerstagmittag für Einsatz- und Rettungskräfte in Weimar. Ganz besorgt wurden die Beamten über kleine Enten auf der Straße informiert. Bis in die Ernst-Thälmann-Straße wanderten mehrere Küken und versuchten hier die Straße zu überqueren. Nachdem die Schnatterinchen eingekreist werden konnten, wurde das Tierheim verständigt. Mitarbeiter von dort konnten die Tiere einfangen und unversehrt im Ilmpark wieder aussetzen.

Werkzeugkoffer geklaut

Aus einem in der Blankenhainer Christian-Speck-Straße abgestellten Transporter wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein Koffer mit Spezialwerkzeug im Wert von 400 Euro entwendet. Hierzu wurde auf bisher unbekannte Weise die hintere Schiebetür geöffnet.

Unter Drogen

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein Audifahrer (32) in Berlstedt unterwegs. Der Mann kam in eine Verkehrskontrolle, wo der Test positiv verlief. Ähnlich erging es einem 22-jährigen Weimarer in der Erfurter Straße. Als dieser mit seinem Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, vermuteten die Beamten aufgrund seines Verhaltens den Konsum von Betäubungsmitteln. Dieser Verdacht wurde durch einen Test bestätigt. Die Blutentnahme zur endgültigen Bestimmung folgte.

