LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 18.07.2019

In den Nachtstunden von Dienstag zum Mittwoch gelangten Unbekannte auf das Gelände einer Firma in Niederroßla, Am Wickerstedter Weg. Ein Fernster des Firmengebäudes wurde gewaltsam geöffnet, um in das Innere zu gelangen. Im gleichen Tatzeitraum drangen unbekannte Täter in die Tennishalle des TC 1990 Apolda in der Herressener Straße ein. Der oder die Täter hebelten ein Schutzgitter und ein Fenster auf, um in die Halle zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei beiden Einbruchshandlungen nichts entwendet. Die angerichteten Sachschäden werden auf 400 EUR beziffert

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Nachmittagsstunden des 17.07.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die Landstraße von Apolda nach Zottelstedt. Nach einer leichten Linkskurve fuhr der Fahrer des Opels zu weit mittig auf der schmalen Straße, so dass es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw VW kam, in deren Folge die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt wurden, 300 EUR Sachschäden.

Gegen 03:30 Uhr, am 18.07.2019 befuhr der Fahrer eines VW Caddy die Landstraße von Gebstedt nach Nirmsdorf. Kurz hinter Gebstedt querte plötzlich ein Wildschwein die Straße, in dessen Folge das Wild mit der Fahrzeugfront des Caddys kollidierte, Sachschaden ca. 1.500 EUR. Das Wild verendete noch an der Unfallstelle.

