Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eingebrochen wurde in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schlippenstraße. Die Diebe verschafften sich Zutritt zum Kellerbereich und entwendeten zwei Fahrräder im Wert von 3.300 Euro. Auch ein Keller am Löbdergraben wurde durch Unbekannte aufgesucht. Die Einbrecher brachen gewaltsam einen der Kellerverschläge auf und entwendeten daraus Campingzubehör. Es entstand etwa 150 Euro Sachschaden.

