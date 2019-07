Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer schwer verletzt

Apolda (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr in Apolda. Ein Opel-Fahrer fuhr aus einer Tankstellenausfahrt in Oberroßla auf die B87 auf und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Motorrad geriet in Flammen und brannte vollständig aus. Insgesamt entstand etwa 19.000 Euro Sachschaden. Der 50-jährige Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Jena gebracht.

