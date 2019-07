Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 18.07.2019

Weimar (ots)

Kärcher geklaut

Einen Kärcher im Wert von ca. 2.500 Euro entwendeten unbekannte Diebe vom Gelände der Agrargenossenschaft Mellingen. Da die Halle, in welcher das Gerät gelagert wurde, unbeschädigt war, wird davon ausgegangen, dass der Diebstahl während der Öffnungszeiten geschah.

Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Erneut kam es am Mittwochmittag an der Kreuzung Buttelstedter Straße / Kromsdorfer Straße zu einem Unfall. Ein aus Richtung Stadt fahrender 32-jähriger Mann wollte nach rechts in die Kromsdorfer Straße abbiegen und erfasste hierbei einen die Straße querenden Fußgänger. Der 57-Jährige zog sich hierbei mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Da sich die Schilderungen zum Unfallhergang nicht decken, sucht die Polizei Weimar Zeugen. Personen die den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643 - 8820 zu melden.

Geschwisterhiebe

Um an das Handy ihrer Schwester zu gelangen, ging eine Afghanin am August-Baudert-Platz auf ihre jüngere Schwester los. Da diese versuchte ihr Telefon zu verteidigen, griff die 25-Jährige zu rabiaten Mitteln. An den Haaren ziehend, brachte sie die 18-Jährige zu Boden, kniete sich auf sie, schlug und würgte sie. Auch wenn sie kurzzeitig in den Besitz des mittlerweile stark lädierten Gerätes kam, konnte sie es nicht verteidigen. Das Opfer konnte es sich zurückholen. Grund für den Übergriff war wohl, dass die Täterin vermutete, dass die kleine Schwester ein Verhältnis mit ihrem Lebensgefährten hat und dieses anhand von Chatverläufen beweisen wollte. Abschließend konnte dies aber nicht geklärt werden, weil auf dem Display des Handys nichts mehr zu erkennen war.

Motorrad angefahren

Weil sie am Ortsausgang von Großobringen das Abbiegevorhaben eines Motorradfahrers übersah, fuhr eine 56-Jährige auf diesen auf. Der 50-Jährige wollte nach links in ein Grundstück abbiegen, musste aber zuvor den Gegenverkehr passieren lassen. Die Situation nahm die Peugeotfahrerin nicht wahr und kollidiert mit ihm. Der Kradfahrer zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu; die Autofahrerin hingegen musste mit akuten Blutdruckproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell