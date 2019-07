Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 17.07.2019

Weimar (ots)

Schlüssel weg

Am Montagnachmittag meldete sich ein 92-jähriger Mann aus Weimar Nord bei der Polizei und gab an, dass ein Mann seinen Schlüssel aus der Wohnung gestohlen hat. Wie sich herausstellte wurde der Rentner auf dem Weg zum Einkaufen aus einem grauen Fahrzeug heraus angesprochen. Erst wollte der im Auto sitzende Mann mit dem Herren bekannt sein und später wollte er ihm in seiner Wohnung eine Lederjacke verkaufen. Als der unbekannte Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, war auch der Schlüssel mit weg... Es soll sich um einen mittelgroßen, kräftigen, blonden Mann gehandelt haben, der in etwa 45-55 Jahre alt gewesen sein könnte und hochdeutsch ohne Akzent sprach. Die Polizei warnt sämtliche Bewohner, vor allem die älteren, davor keine fremden Menschen mit in ihre Wohnung zu nehmen und sie da im schlechtesten Fall noch unbeaufsichtigt zu lassen!

Scheune stand in Flammen

In Nohra brannte in der Nacht zu Mittwoch eine Scheune. Glücklicherweise wurde der Brand schnell bemerkt, sodass ein Abbrennen der Scheune und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Feld durch die Feuerwehr verhindert werden konnte. Auf den ersten Blick blieben auch die in der Scheune abgestellten Maschinen weitestgehend unbeschädigt; lediglich Teile der Holzverkleidung wurden beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brandausbruch aufgenommen.

In Porzellanmanufaktur eingebrochen

Wie die Polizei Dienstagmittag durch einen Anwohner erfuhr, brachen Unbekannte in die stillgelegte Porzellanmanufaktur in Blankenhain ein. Es wurden mehrere Türen aufgehebelt und Fenster zerstört. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und verwüstet. Ob etwas fehlt, konnte noch nicht festgestellt werden. Allerdings entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Reifen zerstochen

Vermutlich mit einem Messer zerstach man zwei Reifen eines in der Karlstraße Ecke Graben parkenden Honda. Mitbekommen hat dies die Nutzerin des Autos am Dienstagvormittag.

