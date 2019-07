Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung für Jena

Jena (ots)

Bargeld entwendeten zwei Männer am Dienstagnachmittag um 17.00 Uhr aus der Kasse eines Geschäftes Unterm Markt. Während einer der Beiden die Kassiererin im Ladeninneren ablenkte, öffnete der Zweite die Kasse und nahm das Geld heraus. Anschließend flüchteten die Männer gemeinsam in Richtung Rathaus. Der erste ist groß, kräftig und ca. 40 Jahre alt. Er trug eine 3/4 Hose, Pantoletten, eine rote Weste, ein blaues T-Shirt und eine Brusttasche. Sein Begleiter ist schlank, etwa 35 Jahre alt und hat kurze dunkle Haare. Er hatte ein Handy in der Hand. Beide Männer sind ausländischer Herkunft. Die Polizei ermittelt zu dem Diebstahl und bittet unter 03641-810 um Zeugenhinweise.

