Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 16.07.2019

Apolda (ots)

Am Nachmittag des 15.07.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw VW Golf die Niedertrebraer Dorfstraße, von Eberstedt kommend in Richtung Dorfmitte. In der Rechtskurve, beim Abzweige nach Escheroda kam fuhr sie mit ihrem Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Ford. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf 2.000 EUR beziffert. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet, die Blutentnahme im Apoldaer Klinikum durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Von 13:00 bis 15:00 Uhr, am 15.07.2019 führten Beamte der hiesigen Polizeidienststelle eine Geschwindigkeitskontrolle in Apolda, Leipziger Straße durch. 11 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen einen Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 74 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Im Schutzbereich der PI Apolda ereigneten sich am 15.07.2019 zwei Wildunfälle. So querte ein Hase die Landstraße zwischen Niedertrebra und Escheroda und ein Fuchs zwischen Bad Sulza und Auerstedt die Straße. In beiden Fällen überlebten die Tiere den Zusammenstoß nicht. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf 1.000 EUR.

