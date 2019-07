Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 15.07.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden von Donnerstag zum Freitag gelangten Unbekannte auf die Baustelle im Hotel an der Therme in Bad Sulza. Es wurden die Kellertüren gewaltsam geöffnet und hieraus verschiedene Werkzeuge, wie Akkuschrauber und Handkreissägen entwendet, Gesamtschäden 4.0000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmittag im Apoldaer Stadtgebiet verlief der durchgeführte Drogentest positiv auf Cannabis. Gegen den 25jährigen Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Im Schutzbereich der PI Apolda ereigneten sich von Freitag bis Sonntag zwei Wildunfälle. So querte je ein Wildschwein die Landstraße zwischen Niederreißen und Buttstädt sowie zwischen Süßenborn und Kromsdorf. In beiden Fällen überlebten die Wildschweine den Zusammenstoß nicht. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf 8.000 EUR.

