Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots)

Ein Motorrad entwendeten Diebe in der Nacht zum Sonntag in Isserstedt. Unbekannte drangen gewaltsam in ein Geschäft in der Weimarer Straße ein und stahlen eine KTM 1290 Adventure. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 19.000 Euro. Da das Motorrad zwar rollfähig aber nicht fahrtüchtig gewesen ist, wird davon ausgegangen, dass die Diebe es auf ein Fahrzeug aufgeladen und damit abtransportiert haben. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag Verdächtiges in Jena-Isserstedt beobachtet haben, sich unter Tel. 03641-810 zu melden.

Auf einen Mazda CX5 haben es Autodiebe in der Nacht zum Sonntag abgesehen. Der Eigentümer kam am Sonntagmorgen zu seinem Auto und wollte damit losfahren. Ihm fiel auf, dass die Verkleidung abgebaut war und Unbekannte versucht hatten, das Fahrzeug zu entwenden. Der Versuch misslang, die Diebe mussten das Auto im Wert von 38.000 Euro stehen lassen. Es entstand Schaden von etwa 100 Euro. Weniger Glück hatte ein anderer Mazda-Fahrer in Lobeda-Ost. Sein CX5 war in der D.-Veit-Straße abgestellt gewesen. Unbekannte Diebe haben es in der Nacht zum Sonntag vom Parkplatz gestohlen und sind damit weggefahren. Das Auto hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter Tel. 03641-810 um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Sonntag Verdächtige beobachtet, die im Zusammenhang mit dem versuchten und dem vollendeten Mazda-Diebstahl stehen könnten?

