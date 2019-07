Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht 14.07.2019

Weimar (ots)

ELS 19275573 - Einbruch bei Bäckerei Rose

In der Nacht von Donnerstagabend 19:30 Uhr auf Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr wurde in die Bäckereifiliale Rose in der Lisztstraße in Weimar eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang über ein aufgehebeltes Fenster und durchwühlten den kompletten Innenraum des Objektes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in einer Höhe von etwa 110 EUR entwendet. Ob aus den angegriffenen Spinden der Mitarbeiter weiteres Beutegut in Besitz der Täter gelangte ist bisher nicht verifizierbar.

ELS 19275754 - Betrunken beim Arzt

Am 12.07.2019 gegen 09:00 Uhr befand sich ein 56jähriger Mann bei seinem Hausarzt im südlichen Weimarer Land. Hierbei fiel auf, dass der Mann stark alkoholisiert gewesen ist und nach Abschluss seiner ärztlichen Behandlung in seinen Pkw stieg, um nach Hause zu fahren. Durch die Arztpraxis wurde umgehend die Polizei informiert, welche den Mann in Thangelstedt, an seiner Wohnanschrift, antreffen konnte. Der 56jährige bot dem Beamten einen Atemalkoholwert von 2,77 Promille an und räumte zudem ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt seitens der Beamten eingeleitet.

ELS 19276723 - Trunkenheitsfahrt in Weimar

Gegen 20:20 Uhr am Freitagabend wurde bekannt, dass es zu einem Verkehrsunfall in der Stauffenbergstraße in Weimar gekommen sein soll. Der Unfallverursacher wollte von der Stauffenbergstraße nach rechts in die Lützendorfer Straße einbiegen. Hierbei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem abgeparkten Lkw. An dem Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Lkw ist mit wenigen Lackkratzern davon gekommen. Bei der Unfallaufnahme vernahmen die eingesetzten Kräfte einen erheblichen Alkoholgeruch bei dem 26jährigen. Er bot den Beamten eine stattliche 2,06 Promille an. Ebenso wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sodass er sich jetzt wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Seine 26jährige Beifahrerin, welche ebenfalls alkoholisiert war, ist Halterin des Fahrzeuges. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

ELS 19277411 - Sachbeschädigung in Schöndorf

Am frühen Samstagmorgen, gegen 06:55 Uhr, bemerkten aufmerksame Bewohner der Carl-Gärtig-Straße in Weimar, wie eine Gruppe junger Männer durch die Straßen Schöndorfs zieht und lautstark randaliert. Die Beamten konnten vor Ort sechs Personen im Alter von 19-26 Jahren feststellen. Die Männer brachen vermutlich gemeinschaftlich drei Baumpfähle vor der Regelschule Schöndorf ab und schmissen diese anschließend auf das angrenzende Schulgelände. Hierbei entstand ein Schaden, welcher sich auf eine Höhe von ca. 200EUR beläuft. Doch damit nicht genug. Während der Anzeigeaufnahme wurden die eingesetzten Kräfte durch einige Männer mehrfach beleidigt, sodass sie auch noch eine dementsprechende Anzeige erwartet. Ein 19jähriger aus Schwerstedt trieb es soweit, dass er zum Ausnüchtern in den Gewahrsam der PI Weimar kam. Er wollte partout den Anweisungen der eingesetzten Kräfte nicht folgen und beleidigte die Beamten sogar noch während der Verbringung zur Dienststelle.

ELS 19277782 - Fahrzeug in Flammen

Durch einen technischen Defekt entzündete sich am Samstag gegen 13:00 Uhr ein alter Opel Astra. Der Fahrzeugführer befuhr die BAB4 in Richtung Frankfurt, als er kurz vor der AS Weimar Rauchentwicklung aus dem Motorraum wahrnahm. Der 26jährige peruanische Fahrer aus Jena entschloss sich die Autobahn zu verlassen und fuhr in Weimar ab. An der Einmündung Anschlussstelle Weimar und Berkaer Straße stand der Motorblock des Wagens dann vollends in Flammen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, dass konnte auch nicht durch ein zügiges Einschreiten der Feuerwehr Weimar verhindert werden. Der Straßenbelag wurde durch den Brand leicht beschädigt, konnte aber für den Verkehr schnell wieder freigegeben werden.

ELS 19278840 - Auseinandersetzung auf dem Marktplatz In der Nacht zum Sonntag gegen 02:00 Uhr soll es auf dem Marktplatz in Weimar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Die 22- und 26jährigen Geschädigten konnten vor Ort noch angetroffen werden. Ihren Aussagen zu Folge kam es zwischen ihnen und einer Gruppierung von acht Männern, südländischem Typus, bereits im C-Keller zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als die Geschädigten dann das Lokal verließen, bemerkten sie, wie sie von der Gruppierung verfolgt und eingeholt wurden. In der Folge wurden die Geschädigten durch die unbekannten Täter mit Bierflaschen geschlagen und erlitten dadurch leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und eine Beule am Kopf. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die Veranstaltung Laut&Draußen verlief störungsfrei. Trotz des schlechten Wetters besuchten ca. 3500 Personen das Event.

Bei Hinweisen zur Tat und/oder Tätern wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter 882-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Groh, Polizeikommissarin

