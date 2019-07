Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 12.07.2019, 06:00 Uhr bis 14.07.2019, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Schafe von einer Weide gestohlen - die Polizei bittet um Informationen

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden fünf Schafe von einer Weide gestohlen, die sich linksseitig der Ortsverbindungsstraße von Niedertrebra, Ortsteil Escherode in Richtung Schmiedehausen, kurz hinter der Ortslage Escherode befindet. Der oder die Täter haben scheinbar die Stromversorgung des Weidezauns gestohlen und anschließend die Weide betreten. Dort wurden die Tiere zusammengetrieben und abtransportiert. Wer hat in dieser Zeit auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und kann diese beschreiben? Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter 03644/541-226 entgegen.

