Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Saale-Holzland; 12.Juli 2019 - 14.Juli 2019

Jena (ots)

Am 13.Juli 2019 ereignete sich gegen 13:00 Uhr in Eisenberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann aus Schkauditz, Bereich Weißenfels, befuhr mit seinem Fahrrad die Königshofener Straße. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Ilmkreis kam mit seinem Pkw vom Parkplatz des OBI-Baumarktes und übersah den Radfahrer, es kam zum Unfall. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Unfall mit einem Verletzten ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der B 88 am Ortseingang Camburg. Ein 35-jähriger Mann aus Großheringen kam aus Rtg. Jena und wollte in Rtg. Camburg weiterfahren. Am Ortseingang Camburg kam er mit seinem Moped auf regennasser Straße in Schlingern und stürzte. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu.

