Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots)

In der Zeit vom Montag bis Donnerstagmorgen entwendeten Unbekannte in Lobeda-Ost einen Mazda CX-5. Der Eigentümer hatte das Auto auf dem Parkplatz oberhalb der Straßenbahnendhaltestelle Carolinenstraße abgestellt und am Donnerstag festgestellt, dass es nicht mehr da stand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 03641-810 um Zeugenhinweise.

