LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 12.07.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Pressebericht PI Apolda vom 12.07.2019

Apolda

In den Nachtstunden von Mittwoch zum Donnerstag gelangten Unbekannte auf ein Baugrundstück in Kapellendorf, Am Burggraben. Hier wurde gewaltsam ein Baucontainer geöffnet und hieraus eine Rüttelplatte und ein Stampfer, Gesamtschäden 6.500 EUR entwendet.

Nach derzeitigen Ermittlungen stieg kurz vor 02:30 Uhr, am 12.07.2019 eine Person über den Balkon in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Apoldaer Ernst-Thälmann-Ring ein. Im Anschluss durchwühlte diese die Schränke und entwendete die Geldbörse des Wohnungsinhabers. Dieser wachte durch die Geräuschkulisse auf, worauf sich der Einbrecher anschließend über den Balkon in unbekannte Richtung entfernte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Der Fahrer eines Transporters und die Fahrerin eines Pkw VW befuhren in dieser Reihenfolge die B87 in Richtung Apolda. Kurz vor der Ortslage Rannstedt musste der Fahrer des Transporters aufgrund eines Traktors abbremsen. Dies bemerkte die Fahrerin des VWs zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Zwei Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und begaben sich in ärztliche Behandlung.

Kurz vor 12:00 Uhr, am 11.07.2019 wollte der Fahrer eines Pkw Volvo vor einem Haus in der Apoldaer Oststraße rückwärts einparken, was ihm aber auf Grund des Schiefstandes seines Pkw nicht gefiel. Bei der Korrektur fuhr er mit Vollgas rückwärts gegen eine Hauseingangstür eines angrenzenden Wohnhauses, in welcher sich das Fahrzeug verkeilte. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrzeugführer an, ein Kreislaufproblem gehabt zu haben. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Apoldaer Klinikum eingeliefert. Das Fahrzeug wurde durch die Kammeraden der Feuerwehr aus der Eingangstür heraus gezogen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

