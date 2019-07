Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

ELS - 19274251 Arbeitsunfall Ein 58-jähriger Mitarbeiter einer Firma in der Kromsdorfer Straße wurde am Donnerstagvormittag schwer verletzt. Er arbeitete in einer Werkhalle und versuchte ein Blechteil aus einem Stapel zu ziehen. Der Stapel kam daraufhin ins Rutschen und traf den 58-Jährigen am linken Bein. Er zog sich eine tiefe Fleischwunde zu und wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Weimar gebracht.

ELS - 19274446 Brandfall Wegen einer starken Rauchentwicklung aus einem Garagenkomplex in der Industriestraße wurde am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr Weimar alarmiert. Vor Ort wurde jedoch festgestellt, dass ein 53-Jähriger vor der Garage, auf einer Betonfläche, die Isolierung von Kabelresten abbrannte um an das Kupfer zu kommen. Eine Anzeige wegen der Umweltgefährdung wurde aufgenommen.

ELS - 19274523 Verkehrsunfall Ein Volvo Sattelzug bog am Donnerstagmittag in der Eduard-Rosenthal-Straße nach links in Richtung Bahnbetriebswerk ab. Hierbei streifte er mit seinen Auflieger einen am rechten Rand parkenden Pkw Mercedes Vito. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an den Fahrzeugen.

ELS - 19274648 Unfall beim Abbiegen Ein Mercedes Vito und ein BMW fuhren am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 7 von Umpferstedt in Richtung Weimar. Am Abzweig nach Süßenborn bogen beide nach rechts ab. Aus unbekannter Ursache kam es hier jedoch zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden.

