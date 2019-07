Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 11.07.2019

Apolda (ots)

Zwischen dem 09. und 10.07.2019 parkte die Besitzerin eines Pkw Ford Mondeo diesen in der Apoldaer Heinrich-Heine-Straße am rechten Fahrbahnrand, in Richtung Reuschelstraße ab. In dieser Zeit kollidierte ein anderer Fahrzeugführer mit der linken hinteren Fahrzeugseite des Fords und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen, Sachschaden 500 EUR.

Laut Zeugenaussagen verließ gegen 11:30 Uhr, am 10.07.219 ein Fahrzeug-führer den Parkplatz beim Dorfladen in Flurstedt. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug einen auf dem Platz abgestellten Pkw Renault und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, Sachschaden 300 EUR. Die Fahrzeugführerin, welche den Unfall verursachte, konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Nach erfolgte Belehrung räumte sie den Unfall ein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell