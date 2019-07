Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

ELS 19272645 - mit Rollstuhl umgefallen Am letzten Dienstag wurde eine ältere Dame mit ihren Rollstuhl, nach ihrer Behandlung, von einem Krankentransport abgeholt. Auf der Fahrt zu ihrer Wohnung musste der Transporterfahrer stark Bremsen. Dabei bewegte sich der Rollstuhl im Fahrzeug und fiel mit der Patientin nach hinten um. Die Dame schlug mit dem Rücken auf und brach sich einen Halswirbel. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Rollstuhl nur mit einer Sicherung festgemacht war, welches bei dem Bremsmanöver riss. Die ältere Frau wurde in die Klinik eingeliefert und dort behandelt.

ELS 19273470 - Betäubungsmittel Eine 29-jährige Frau wurde am Mittwochabend in der Fuldaer Straße kontrolliert. Hierbei wurden circa 0,8 Gramm Marihuana Blüten bei ihr festgestellt. Diese wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt aufgenommen.

Am Mittwochabend, gegen 20:45 Uhr, wurde eine weitere Person (24) in der Bonhoeffer Straße einer Kontrolle unterzogen. Auch bei dieser wurden circa 0,5 Gramm Marihuana Blüten aufgefunden. Die Blüten wurden sichergestellt und eine Anzeige aufgenommen.

ELS 19273357- mit E-Scooter unterwegs Ein 47-Jähriger aus Weimar, wurde am Mittwochnachmittag mit einem E-Scooter auf dem Fußweg in der Florian-Geyer-Straße festgestellt. Bei der Kontrolle konnte weder ein Versicherungsschutz noch eine gültige Fahrerlaubnis ausgehändigt werden. Eine jeweilige Anzeige wurde aufgenommen. ELS 19273076 - Enkeldrick Am Mittwoch versuchte eine unbekannte weibliche Person, bei einem sogenannten Enkeltrick, Geld zu ergaunern. Sie rief dazu bei einer 82-jährigen Frau an und stellte sich als Enkelin vor. Sie bat um 38000 Euro weil sich eine Wohnung ersteigen wollte. Die Dame ging auf den Anruf nicht ein und wollte Bedenkzeit. Kurze Zeit später rief eine männliche Person an und stellte sich als Enkel vor. Er benötige dringet 18000 Euro. Auch hier beendete die Dame das Gespräch und legte auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell