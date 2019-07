Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 10.07.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden von Montag zum Dienstag schlugen Unbekannte die mittlere Scheibe der Eingangstür der Gaststätte in der Apoldaer Rosa-Luxemburg-Straße ein, Sachschaden 200 EUR. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht.

Aus dem Hinterhof eines Anwesens der Apoldaer Burkhardtstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 08.07.2019, 22:00 Uhr und dem 09.07.2019, 15:00 Uhr ein gesichert, abgestelltes orangefarbenes Moped Simson S53 im Wert von 1.000 EUR.

Aus der Garage eines Anwesens der Niedertrebraer Dorfstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 08.09.2019, 13:30 und 09.07.2019, 09:00 Uhr ein blaues Pedelec, Cube Reaction Hybrid, im Wert von 1.800 EUR, welches an der Ladestation angeschlossen war.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Gegen 22:00 Uhr, am 09.07.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw DACIA die Landstraße von Pfiffelbach nach Wersdorf. Plötzlich querte ein Reh die Straße, in dessen Folge das Wild mit dem DACIA kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh überlebte den Unfall nicht.

