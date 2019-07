Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 10.07.2019

Weimar (ots)

Lautes Krachen und Poltern schreckte am Mittwochmorgen gegen 01:50 Uhr Polizeikräfte auf, die auf dem Markt für die Sicherheit des schlafenden belgischen Königspaares sorgten. In der Vermutung, einen Randalierer dingfest machen zu können, rannten die Beamten in die Marktstraße und stellten hier zwei Personen auf frischer Tat, die auf eine Waschmaschine einschlugen. Zuvor hatte die Maschine der beiden Bewohner der Marktstraße, aufgrund eines Defektes die Arbeit eingestellt. Offensichtlich aus Frust hierüber schleppten die beiden die Maschine auf die Straße und zerschlugen ihr Eigentum.

Sachbeschädigung

Einer weiteren Person wurde am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr ebenfalls die hohe Polizeipräsenz in der Stadt zum Verhängnis. Offensichtlich aus Frust über einen Streit mit seiner Freundin schlug er mit der Faust gegen eine Haustür in der Marienstraße und zerstörte dabei eine Scheibe. Anwesende Polizeikräfte machten den 21-jährigen Weimarer an Ort und Stelle dingfest. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Unfallgeschehen

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr bei einem Unfall in der Kippergasse. Der Radfahrer befuhr die Kippergasse aus Richtung Taubacher Straße in Richtung Kippergasse. Als er einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw passierte, öffnete plötzlich dessen Fahrer, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, die Tür. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit der Tür und kam in Folge der Kollision zu Fall. Sowohl am Pkw, als auch am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht.

