Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisster B. aus Hermsdorf ist wohlauf

Jena (ots)

Die Fahndung nach dem seit 7. Juli 2019 als vermisst gemeldeten Mann aus Hermsdorf konnte eingestellt werden. Er ist wohlbehalten und befand sich in der Zwischenzeit zur medizinischen Versorgung in einer Klinik in Sachsen-Anhalt.

