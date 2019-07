Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 09.07.2019

Apolda (ots)

Am Vormittag des 08.07.2019 befuhr der Fahrer eines Lkw in Apolda die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Erfurter Straße und wollte nach links abbiegen. Beim Abbiegen fuhr der Fahrer, in Folge von Unachtsamkeit, zu weit nach rechts und kollidierte seitlich mit einem Pkw Renault. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden am Renault belaufen sich auf ca. 1.000 EUR.

Die Fahrerin eines Pkw Renault fuhr kurz vor 10:00 Uhr, am 08.07.2019 vom Parkdeck der Apoldaer Marktpassage und wollte nach rechts in Richtung Alexanderstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem Pkw Ford zusammen, Sachschäden an beiden Fahrzeugen ca. 800 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 10:00 Uhr, am 08.07.2019 befuhren der Fahrer eines Pkw Audi und der eines Pkw Opel in Apolda die Sulzaer Straße in Richtung Heusdorf. An einer dort befindlichen Baustelle musste der Fahrer des Audis einem aus der Gegenrichtung passierenden Lkw den Vorrang gewähren und bremste ab. Dies bemerkte Fahrer des Opels zu spät und fuhr auf den Audi auf. Die Unfallschäden werden auf ca. 1.500 EUR beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.

