Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zu einem versuchten Raub kam es am Sonntagnachmittag in Jena Lobeda-West. Eine ältere Dame ging gegen 15:50 Uhr auf dem Fuß- und Radweg in der Theobald-Renner-Straße spazieren, als sich ihr auf Höhe des Zuganges zum dortigen Eingang des Sportplatzes von hinten ein Fahrradfahrer näherte. Er griff nach der Handtasche der Seniorin und wollte sie ihr entreißen. Der Versuch misslang jedoch. Die 81-jährige Frau stürzte bei dem Überfall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer flüchtete. Er wird als schlank beschrieben und trug nach ersten Erkenntnissen eine schwarze Kapuzenjacke und eine Jeanshose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Näheres zur Tat und zur Beschreibung des Täters sagen? Hinweise bitte unter Tel. 03641-810.

Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in das Waschhaus eines Wohnhauses In den Kieswiesen. Unbekannte brachen am Wochenende gewaltsam die Brandschutztür auf und gelangten dadurch in das Waschhaus. Dort versuchten sie, an das Bargeld der Waschmaschinen-Geldkassetten zu gelangen. Neben dem dabei entstandenen, enormen Sachschaden ist das erlangte Beutegut eher gering. Auch für den Einbruch auf einer Baustelle in Jena-Nord sucht die Polizei Zeugen. Die Einbrecher hatten das Schloss zum Baucontainer der Straßenbahnbaustelle Naumburger Straße/Am Steinbach gewaltsam aufgebrochen und Werkzeuge und Baumaschinen daraus gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinwiese zur Aufklärung der Straftaten geben können, unter 03641-810 um Mithilfe.

