LPI-J: Vermisste Person

Die Polizei in Jena bittet um Hinweise zu einer vermissten Person. Seit heute Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, wird der Herr Berger aus Hermsdorf vermisst. Herr Berger wurde zuletzt in einem Eiscafé am Holzmarkt in Jena gesehen. Seitdem ist er verschwunden.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,80 m groß

- graue kurze Haare

- helle Hose

- blau kariertes Hemd mit dunkelblauer Strickjacke

- Sandalen

Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

