Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht LPI Jena Inspektionsdienst vom 05.07.2019 - 07.07.2019

Jena (ots)

Räuberischer Diebstahl

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass eine männliche Person im Bereich Lommerweg durch einen Rettungswagen behandelt werden soll. Der Mann soll aggressiv und stark alkoholisiert sein. Die eingesetzten Beamten konnten den 35-jährigen Mann schließlich beruhigen und befragen. Zunächst äußerte er, dass er sich selbst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe. Die Schilderung des Mannes erschien jedoch zweifelhaft. Nach eindringlicher Befragung schilderte er dann, dass er von 2 jungen Männern bestohlen wurde. Ihm wurden 20 Euro und eine Packung Zigaretten entwendet. Der Mann lief den beiden Tätern bis zur Westschule nach um sie zur Rede zu stellen. Einer der Täter sprühte ihm daraufhin Pfefferspray ins Gesicht, so dass beide Männer mit der Beute entkommen konnten. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Palettendiebe gestellt

Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde am Freitagabend, kurz nach 22 Uhr, im Bereich Camburger Straße beobachtet, wie ein Mann und eine Frau mehrere Holzpaletten von dem hier ansässigen Palettenhandel entwendeten. Die beiden Täter luden die Paletten auf einen Rollwagen und liefen dann in die Stifterstraße zu ihrer Wohnanschrift. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Täter schließlich an ihrer Wohnung mit den Paletten feststellen. In der Befragung gaben beide Täter den Diebstahl zu. Beide Personen waren den Beamten bereits hinreichend bekannt.

Fahrradbesitzer gesucht

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Jena mitgeteilt, dass im Schillergässchen gegenüber einem Lokal ein Fahrrad an einem Tor zu einer Grundstückseinfahrt angeschlossen ist. Dadurch kann das Tor nun nicht mehr geöffnet werden und die dortige Feuerwehrzufahrt wird blockiert. Da es den Beamten nicht gelungen ist, den Fahrradbesitzer ausfindig zu machen, musste die Feuerwehr verständigt werden, um das Fahrrad von dem Tor zu lösen. Das Fahrrad wurde sichergestellt und steht nun für den Besitzer bei der Polizei Jena zur Abholung bereit.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell