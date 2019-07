LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 07.07.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Verkehrunfall mit zwei verletzten Person

Am 05.07.19 gegen 13:50 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Magdala und Kleinschwabhausen zu einem Unfall zwischen einem Pkw Skoda und einem Traktor. Auf dem Weg von Magdala Richtung Kleinschwabhausen wollte ein 56-jähriger Traktorfahrer nach links in einen Feldweg einfahren und setzte hierfür den Blinker. Dies übersah die 58-jährige Skodafahrerin und setzte zum Überholen an, was in der Folge zur Kollision der Fahrzeuge führte. Hierdurch überschlug sich der Skoda und kam auf dem Dach zum Erliegen. Sowohl dessen Fahrerin als auch ihr 56-jähriger Beifahrer wurden bei diesem Unfall verletzt. Beide wurden nach Jena ins Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. Am Skoda entstand durch den Unfall Totalschaden und am Traktor ein Schaden am vorderen linken Rad. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Straße circa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Mehrere Brände im Bereich der Polizeiinspektion Weimar

Mehrere Brände ereigneten sich am Freitag in und um Weimar. So brannte im Bereich Kirschbachtal in Weimar ein Strohballen auf einem Feld ab, welcher durch die Feuerwehr Weimar gelöscht werden konnte und somit kein weiterer Schaden als der am Ballen entstand. Hier sind Ermittlungen der Polizei eingeleitet, da der Verdacht besteht, dass der Brand sich nicht selbst entzündet hat.

Weiterhin kam es zu einem Brand einen Feldes im Bereich Isseroda. Hier brannte ein abgeerntetes Feld auf einer Fläche von circa 500 x 500 Metern. Auch dieser Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden.

Ebenfalls zu einem Brand wurden die Feuerwehren von Buttelstedt, Berlstedt, Großobringen und Wohlsborn/Kleinobringen am Freitagabend gerufen, da ein Brand drohte auf ein Getreidefeld über zu greifen. Hier kam es im Bereich der B85 in Weimar-Schöndorf Richtung Großobringen zu einem Wiesenbrand. Durch die Feuerwehren konnte auch dieser Brand schnell gelöscht werden und ein Übergreifen auf das Getreidefeld verhindert werden. Grund waren vermutlich Glasscherben, die zur Selbstentzündung des Brandes führten. Die Polizei Weimar bittet auch auf Grund der Wetterlage darum, nicht unachtsam Zigaretten oder andere Gegenstände wie Glasscherben, die zur Verursachung solcher Brände führen können, weg zu werfen.

Einbruch in Lackierwerkstatt und Wohnhaus in Magdala

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf ein Gehöft in Magdala ein. Hierfür stiegen sie zuerst in eine Scheune ein und begaben sich von dort in die Werkstatträume einer Lackiererei. Von diesen gelangte der oder die Täter über die Terrassentür, welche aufgehebelt wurde, in das Wohnhaues. Dort wurden alle Räume betreten und die Schränke durchsucht oder teilweise versucht aufzuhebeln. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Am und im Gehöft wurde ein schätzungsweiser Schaden von 10000 Euro verursacht. Die Ermittlung und Spurensicherung wurde vor Ort durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

