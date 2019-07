Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht vom 07.07.2019

Apolda (ots)

Samstagmittag gegen 13 Uhr kam es am Tor 4, welches als Ein- & Ausgang zur Apoldaer Promenade gehört, zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Ein 76-Jähriger übersah auf seinem E-Bike einen vorfahrtsberechtigen 42-jährigen Rennradfahrer, welcher den Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht verhindern konnte. Folglich stürzten beide zu Boden, verletzten sich hierbei jedoch nur leicht.

Ebenfalls Samstagmittag um 12:20 Uhr fiel den Beamten in der Erfurter Straße in Apolda ein blauer Pkw Peugeot auf, bei welchem die Kennzeichen entstempelt waren. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits seit September 2017 außer Betrieb gesetzt ist. Doch der 47-jährige Fahrzeugführer zeigte sich uneinsichtig und behauptete steif und fest, er könne so fahren, da er ja eine Versicherung habe. Die Polizisten bewiesen ihm das Gegenteil, sodass der Fahrer nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz & der Abgabenordnung erhält. Zudem durfte er seinen Weg nach Hause zu Fuß fortsetzen.

