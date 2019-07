Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressive Bettler in Hermsdorf

Hermsdorf (ots)

Bereits zum dritten Mal in kurzer Zeit schlugen aggressive Bettler in Hermsdorf zu. So traten mehrere Personen am 03.07. und 04.07. in Hermsdorf am Brückencenter auf. Am 05.07. befanden sich die Personen auf dem Parkplatz eines weiteren großen Einkaufsmarktes in Hermsdorf und wurden anschließend noch kurz in Eisenberg gesehen. Die Gruppierung will nach eigene Angaben für taubstumme Personen Spenden sammeln. In allen drei Fällen bettelten die Personen recht aggressiv Passanten an, wodurch es zu verbalen Auseinandersetzungen mit den Passanten kam. Folgend sprühte in allen drei Fällen eine bettelnde Frau vermutlich Pfefferspray auf die Passanten und entkam folgend mit ihren Begleitern. Dies geschah immer dann, wenn die Bettler als Betrüger entlarvt wurden und die Passanten mit der Polizei drohten. In sämtlichen Fällen wurden die Passanten leicht durch Augenreizungen verletzt. Von allen Zeugen werden die bettelnden Personen mit einem süd-ost-europäischen Erscheinungsbild beschrieben. Das Pfefferspray wurde laut der Geschädigten immer nur von einer Frau benutzt, damit diese mit ihren 2 Begleitern (meist Männer) entkommen kann. Zudem wird in diesem Zusammenhang ein dunkler Pkw Audi A4 mit bulgarischen Kennzeichen gesucht, mit welchen die Gruppierung stets den Tatort verließ. Die Polizei Saale-Holzland sucht Zeugen, welche die Personen ebenfalls gesehen haben und Hinweise zu deren Aufenthalt geben können. Zudem wird gebeten sich sofort bei der Polizei zu melden, falls man diese Gruppierung oder das genutzte Auto erkennt.

Polizei Saale-Holzland Tel. 036428-640 oder im dringenden Fall über den Polizeinotruf 110

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell