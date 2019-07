LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 05.07.2019

Landespolizeiinspektion Jena

In den Nachtstunden von Mittwoch zum Donnerstag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus am Apoldaer Puschkinplatz ein. Die Hauseingangstür wurde aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Im Innern öffneten diese gewaltsam weitere Türen und entwenden zwei Vorhängeschlösser. Im Haus wurde eine Kreuzhacke zurückgelassen, mit welcher vermutliche die Türen aufgebrochen wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde außer den Vorhängeschlössern nichts entwendet. Die angerichteten Sachschäden werden auf ca. 2.000 EUR beziffert.

Auf die Baustelle der Agrargenossenschaft in Pfiffelbach gelangten unbekannte Täter in den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag und drangen sodann gewaltsam in mehrere Baustellencontainer ein. Hieraus wurde Arbeitsbekleidung und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend EURO entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Ein Fahrradfahrer befuhr am Donnerstagnachmittag in Apolda die Glockengießereistraße. Als er die Kreuzung zum Heidenberg befuhr, missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit einem Pkw. Bei einem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,66 Promille beim Fahrradfahrer festgestellt.

