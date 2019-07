Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Von der Straße abgekommen ist am Donnerstagmorgen ein Mercedesfahrer im Rautal. Er war um 9.00 Uhr aus Closewitz kommend in Richtung Jena unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt, wurde in der Folge zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Jena gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Straße war vorübergehend voll gesperrt.

Eine Unfallflucht konnte am Donnerstag schnell aufgeklärt werden. Eine Auto-Fahrerin war beim Einparken auf einem Parkplatz in Jena-Nord gegen ein geparktes Auto gestoßen. Statt jedoch auf den Eigentümer des anderen Autos zu warten und ihm ihre Personalien bekannt zu geben, lief die 84-Jährige davon. Der Fahrer des beschädigten Autos war zum Unfallzeitpunkt in seinem Auto, hatte alles beobachtet, war jedoch noch mit etwas anderem beschäftigt, so dass er nicht rechtzeitig aussteigen und die Unfallverursacherin ansprechen konnte. Als die Frau nach einer halben Stunde nicht zurück war, informierte er die Polizei. Die Beamten konnten sie kurze Zeit später ausfindig machen - sie saß beim Friseur.

Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagabend am Camsdorfer Ufer. Sie war auf der Camsdorfer Straße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als sie, ohne es anzukündigen, nach links in Richtung Camsdorfer Brücke in die Einbahnstraße abbiegen wollte. Eine hinter ihr fahrende Autofahrerin bemerkte das Ansinnen zu spät und stieß seitlich mit der Radfahrerin zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht am Rücken. Auch in der Lutherstraße wurde ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Der Mann fuhr in Schlangenlinien stadtauswärts. Ein Opel-Fahrer wollte ihn überholen. Der Radfahrer konnte seine Spur nicht halten, strauchelte nach links und stieß mit dem Auto zusammen. Er stürzte daraufhin und zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Er wurde ins Klinikum Jena gebracht, wo neben der medizinischen Versorgung auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell