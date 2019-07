Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 05.07.2019

Weimar (ots)

Pumpe entwendet

Eine große Wasserpumpe im Wert von 2.500 Euro wurde von einer Baustelle in Mellingen entwendet. In der Nacht zu Donnerstag begaben sich der oder die unbekannten Täter in den nicht abgesperrten Baustellenbereich am Pegel Mellingen an der Ilm. Nachdem sie einen Kraftstromverteilerkasten aufbrachen, um an die Stromversorgung zu gelangen, entnahmen sie die Pumpe, die einen Caisson trocken halten sollte. Da dieser wieder volllief, wurde das Fundament einer Treppe beschädigt. Der Schadenswert kann noch nicht beziffert werden.

Garteneinbrüche

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag kam es zu mehreren Garteneinbrüchen in der KGA Nordblick. Ein oder mehrere nicht bekannte Täter überstiegen einen Zaun des Gemeinschaftsprojektes "Lütze" und entwendeten einen Rucksack mit Werkzeug sowie einen Motorradhelm. Dass auch in seinen Garten eingebrochen wurde bemerkte ein 40-jähriger Weimarer erst, als er seine Simson, die eigentlich in der Gartenlaube stehen sollte, an einen Baum gelehnt nahe der Cranach-Schule sah. Vermutlich aufgrund eines herbeigeführten Getriebeschadens wurde das Moped für den Täter wertlos und er ließ es zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Gärten angegriffen wurden.

Fahrradcodierung

Am Dienstag, 10.07.2019, findet in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, in der Polizeiinspektion Weimar (Kirschberg 1), die nächste Fahrradcodierung statt. Es wird gebeten den Eigentumsnachweis für das jeweilige Fahrrad mitzubringen. Sollte ein Kind ohne elterliche Begleitung die Codierung vornehmen lassen wollen, wird darauf hingewiesen eine Vollmacht der Eltern mitzugeben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell