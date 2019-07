Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigungen an Autos

Jena/Weimarer Land (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung in Lützeroda. Unbekannte warfen in der Nacht zum Donnerstag die Scheibe eines, in der Isserstedter Straße abgestellten, Honda ein und verursachten dadurch etwa 200 Euro Sachschaden. Entwendet wurde aus dem Auto nichts. Auch in Großschwabhausen wurden die Scheiben von drei Autos beschädigt. Die Autos waren alle auf einem unbefestigten Parkplatz am Ortseingang, aus Richtung Münchenroda kommend, abgestellt. Auch hier wurde nichts aus den Autos gestohlen. Zu beiden Vorfällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Mithilfe. Wer hat in der Nacht zum Donnerstag Auffälliges im Bereich Lützeroda bzw. Großschwabhausen festgestellt? Hinweise bitte unter 03641-810.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell