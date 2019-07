Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 03.07.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter auf das Gelände des Apoldaer Friedhofs. Hier brachen diese in eine als Lager genutzte Garage ein und entwendeten eine motorbetriebene Heckenschere im Wert von 400,- EUR. Zudem versuchten diese in das Verwaltungsgebäude des Friedhofs einzudringen, indem sie an dessen Zugangstür hebelten, was jedoch misslang.

Auch in den Nachtstunden von Montag zum Dienstag hebelten Unbekannte ein Fenster eines Firmengebäudes im Industriegebiet an der Utenbacher Straße auf. Beim Eindringen in das Innere beschädigten der oder die Täter ein unter dem Fenster abgestelltes Cerankochfeld. Im angrenzenden Büro öffneten sie einen Schrank und entwendeten aus diesem eine mit Bargeld bestückte Geldkassette, Gesamtschäden 800 EUR.

Am vergangenen Wochenende zerstachen Unbekannte den hinteren, rechten Reifen von einem in der Apoldaer Rosestraße, oberhalb des Bahnhofes abgestellten Pkw VW, Sachschaden 100 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr, am 02.07.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B87, An der Poche durch. 40 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 2 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, wovon zwei ihren Führerschein abgeben müssen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 100 km/h bei erlaubten 70 km/h.

In der Zeit der Abendstunden des 02.07.2019 führten Beamte der hiesigen Polizeidienststelle eine Geschwindigkeitskontrolle in Apolda, Leipziger Straße durch. 11 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 81 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell