Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein Security-Mitarbeiter beobachtete kurz vor Mitternacht an der Anlieferzone des Einkaufszentrums "Neue Mitte" einen Mann, der Steine aus einem Baustoffcontainer sammelte. Als er diese in einen Plastikbeutel packte, sprach der Sicherheitsdienstmitarbeiter ihn an. Der Unbekannte erklärte ihm, dass er die Steine als Dekoration für sein Haus benötige. Ihm wurde erklärt, dass er gerade einen Diebstahl begeht, woraufhin der Mann ausfällig wurde und den Wachmann schubste, es kam zu einer kleinen Rangelei. Als ein Kollege des Sicherheitsbediensteten dazu kam, lief der Mann schnell davon. Der "Steinedieb" ist schlank, ca. 1,85 bis 1,90m groß und hat lange, eher zottelige Haare, die als Rastalocken geflochten sind. Er trug eine bunte Mütze und eine rotbraune Hose. Eine Prüfung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten im Bereich der Innenstadt verlief negativ. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Diebstahl. Wer kennt den Mann aufgrund der Personenbeschreibung bzw. wer hat den Vorfall in der Nacht zum Mittwoch beobachtet? Hinweise erbittet die Jenaer Polizei unter 03641-810.

Die Feuerwehr kam am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Lobeda, Am Johannisberg, wegen eines Heckenbrandes zum Einsatz. Während es in der letzten Zeit immer wieder rund um die Lobdeburg brannte und hier der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung besteht, war dieser Brand aber kein Vorsatz. Grünschnitt aus dem Garten war ordnungsgemäß in eine Bio-Tonne entsorgt worden und hatte sich dort entzündet. Der Brand war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits weitgehend von Nachbarn gelöscht worden. Fünf Meter Hecke, Biotonnen und eine blaue Tonne wurden beschädigt.

Unbekannte trieben in der Nacht zum Mittwoch auf einer Baustelle in der Erfurter Straße ihr Unwesen. Sie zerschnitten mehrere Kabel eines Putzsilos. Als die Bauarbeiter am Mittwochmorgen weiter verputzen wollten, war das nicht mehr möglich, die Baumaschine war nicht mehr funktionsbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter 03641-810 um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können.

Ein Zeuge informierte am späten Dienstagabend die Polizei darüber, dass er gerade vier Jugendliche dabei beobachtete, wie sie im Südviertel Mülltonnen umwarfen. Als die Beamten am Magdelstieg eintrafen, waren die Jugendlichen nicht mehr anzutreffen, auch eine Suche im näheren Umfeld verlief ergebnislos. Die Beamten stellten die drei umgeworfenen Mülltonnen wieder auf und stellten dabei fest, dass die Papiertonnen die unschöne Aktion unbeschadet überstanden haben.

