Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbeabsichtigte Ermittlungshilfe

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dass in seine Hütte an einem Teich eingebrochen wurde, teilte ein Mann aus Trockenborn-Wolfersdorf der Polizei am Montag mit. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter eine Scheibe der Hütte eingeschlagen hatten, so eingedrungen waren und aus dem Inneren Grillanzünder und Feuerholz für ein Lagerfeuer entnommen hatten. Die Täter erleichterten dabei die polizeiliche Ermittlungsarbeit beträchtlich, da sie ihre Vornamen auf zurückgelassene Getränkeflaschen geschrieben hatten. Die beiden Jungen (14, 15) sind mittlerweile namentlich bekannt.

