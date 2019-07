Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 02.07.2019

Apolda (ots)

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter auf das Gelände des Kindergartens der "Nordknirpse" in der Apoldaer Christian-Zimmermann-Straße und entwendeten ein Fahrrad sowie ein Sonnensegel. Des Weiteren zerstörten diese eine Scheibe des Schuppens der Verkehrs-schule. Durch dieses Fenster drangen der oder die Täter in das Innere und nahmen ein Fahrrad auseinander. Die Gesamtschäden werden auf 400 EUR beziffert.

Auch am Wochenende gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Recyclingunternehmens im Apoldaer Gewerbegebiet an der B87. Es wurden diverse Textilien aus Containern sowie Altmetall entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den frühen Morgenstunden des 01.07.2019 belud der Fahrer eines Lkw in Apolda, vor der Kleingartenanlage Nussberg sein Fahrzeug mit einem Container. Als er den Bereich wieder verlassen wollte, verfing sich ein Oberleitungsstromkabel am Container bzw. in den Ladearmen des Entsorgungsfahrzeugs und wurde abgerissen. Dabei wurde das Kabel durchtrennt und mehrere Strommasten umgerissen. Am LKW entstand kein Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 22:30 Uhr, am 01.07.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die B 87, von Apolda nach Rannstedt. Ca. 200 Meter vor dem Abzweig Wickerstedt querte ein Dachs die Fahrbahn und kollidierte mit dem Opel. Der Dachs verendete noch an der Unfallstelle. Am Opel entstand ein Sachschaden von 1.000 EUR.

